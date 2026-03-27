A Prefeitura de Franca publicou no Diário Oficial do Município o edital de licitação para contratação da empresa responsável pela construção da nova policlínica da cidade. As propostas poderão ser enviadas até as 9h30 do dia 13 de abril, com abertura dos envelopes prevista para a sequência.

O edital completo está disponível no site do Portal de Compras Públicas. A unidade será construída na rua Antônio de Oliveira Costa, no Jardim João Liporoni, em parceria com o Governo Federal. As obras estão orçadas no valor de R$ 22.893.770,11. Vencerá a empresa que oferecer menor valor para executar a construção.

A policlínica é voltada ao atendimento ambulatorial especializado, com oferta de consultas e exames em diversas áreas da medicina. A proposta é ampliar o acesso da população a diagnósticos e ao acompanhamento com médicos especialistas, fortalecendo a rede pública de saúde.