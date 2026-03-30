Motociclistas profissionais do estado de São Paulo passarão a contar com acesso gratuito ao curso obrigatório de capacitação, à prova teórica e à emissão da CNH digital com a observação de atividade remunerada (EAR). A medida faz parte do programa “Mão na Roda”, lançado pelo governo estadual para organizar e facilitar o cumprimento de uma exigência que já existe em âmbito federal.

A iniciativa beneficia diretamente motofretistas e mototaxistas, categorias que já precisam, por lei, realizar curso especializado e ser aprovadas em exame teórico para exercer a profissão. A obrigatoriedade está prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e em resoluções do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Com o novo programa, o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) passa a operacionalizar essas exigências de forma mais acessível.

Segundo o governo estadual, cerca de 3,5 milhões de motociclistas profissionais poderão ser contemplados pela medida. São Paulo é, atualmente, o único estado do país a oferecer todas as etapas exigidas de forma integrada e sem custo direto ao trabalhador, o que deve ampliar o acesso à formalização da atividade.

Redução de custos e acesso ampliado