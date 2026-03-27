27 de março de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 27, em Franca:

Nome: Paulo Francisco Cintra 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Carmem do Nascimento Paganuci
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Alceu Teixeira de Castro 
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

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Comentários

1 Comentários

  • Barbara Virgínia de lima 11 horas atrás
    Porque vocês nao colocam obtuario de outras funerárias de franca vcs colocam so de 2 e sempre as mesmas