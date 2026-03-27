Veja o obituário desta sexta-feira, 27, em Franca:
Nome: Paulo Francisco Cintra
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Carmem do Nascimento Paganuci
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Alceu Teixeira de Castro
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
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Comentários
1 Comentários
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Barbara Virgínia de lima 11 horas atrásPorque vocês nao colocam obtuario de outras funerárias de franca vcs colocam so de 2 e sempre as mesmas