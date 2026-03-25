Um carro caiu dentro do córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, na região central de Franca, na manhã desta quarta-feira, 25. O motorista ficou ferido e está sendo resgatado por equipes de emergência.
De acordo com informações apuradas no local, o acidente teria ocorrido após o condutor ser fechado por outro veículo. Ao tentar desviar, ele perdeu o controle da direção, bateu na estrutura de proteção da via e despencou no córrego.
O veículo, um Chevrolet Spin prata, ficou parcialmente danificado. O motorista chegou a ficar preso nas ferragens, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, que realizaram o trabalho de retirada.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado para socorrer a vítima. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.
Matéria em atualização.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.