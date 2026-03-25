28 de março de 2026
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URGENTE

Carro cai no córrego na Alonso y Alonso e motorista fica ferido

Por Lais Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Lais Bachur/GCN
Carro com as rodas para cima após cair no córrego Cubatão, em Franca
Carro com as rodas para cima após cair no córrego Cubatão, em Franca

Um carro caiu dentro do córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, na região central de Franca, na manhã desta quarta-feira, 25. O motorista ficou ferido e está sendo resgatado por equipes de emergência.

De acordo com informações apuradas no local, o acidente teria ocorrido após o condutor ser fechado por outro veículo. Ao tentar desviar, ele perdeu o controle da direção, bateu na estrutura de proteção da via e despencou no córrego.

O veículo, um Chevrolet Spin prata, ficou parcialmente danificado. O motorista chegou a ficar preso nas ferragens, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, que realizaram o trabalho de retirada.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado para socorrer a vítima. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.

Matéria em atualização.

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