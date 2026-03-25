Um carro caiu dentro do córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, na região central de Franca, na manhã desta quarta-feira, 25. O motorista ficou ferido e está sendo resgatado por equipes de emergência.

De acordo com informações apuradas no local, o acidente teria ocorrido após o condutor ser fechado por outro veículo. Ao tentar desviar, ele perdeu o controle da direção, bateu na estrutura de proteção da via e despencou no córrego.

O veículo, um Chevrolet Spin prata, ficou parcialmente danificado. O motorista chegou a ficar preso nas ferragens, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, que realizaram o trabalho de retirada.