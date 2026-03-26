Um idoso, que não teve a identidade divulgada, ficou em estado grave após acidente de trânsito no fim da tarde desta quinta-feira, 26, na Vila Santa Terezinha, na região Norte de Franca. Uma câmera registrou o acidente.

O atropelamento aconteceu na rua José Maria Jacinto Rebelo, quando o idoso tentava atravessar a rua e foi atingido por uma moto que seguia sentido Jardim Redentor. Com a força do impacto, o idoso caiu desacordado.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e iniciaram os primeiros socorros ainda no local. Diante da gravidade dos ferimentos, a USA (Unidade de Suporte Avançado) também foi mobilizada e socorreu o idoso até a Santa Casa de Franca.