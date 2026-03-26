27 de março de 2026
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Idoso é atropelado por moto em Franca; condutor fugiu

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Vítima foi socorrida pelo Samu até a Santa Casa de Franca
Vítima foi socorrida pelo Samu até a Santa Casa de Franca

Um idoso, que não teve a identidade divulgada, ficou em estado grave após acidente de trânsito no fim da tarde desta quinta-feira, 26, na Vila Santa Terezinha, na região Norte de Franca. Uma câmera registrou o acidente.

O atropelamento aconteceu na rua José Maria Jacinto Rebelo, quando o idoso tentava atravessar a rua e foi atingido por uma moto que seguia sentido Jardim Redentor. Com a força do impacto, o idoso caiu desacordado.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e iniciaram os primeiros socorros ainda no local. Diante da gravidade dos ferimentos, a USA (Unidade de Suporte Avançado) também foi mobilizada e socorreu o idoso até a Santa Casa de Franca.

Testemunhas relataram que o condutor da moto seria menor de idade e fugiu após o atropelamento.

A motocicleta foi retirada do local, antes da chegada da polícia.

A Polícia Militar foi acionada e deve investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o responsável.

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