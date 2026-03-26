Um mecânico teve seu carro furtado durante a madrugada desta quinta-feira, 26, em um posto de combustíveis na avenida Emílio Paludeto, na Vila Hípica, na região Sul de Franca.

Segundo a vítima, o veículo foi deixado no estacionamento do estabelecimento por volta das 22h de quarta-feira, 25. Ao retornar na manhã desta quinta-feira, para ir ao trabalho, ele percebeu que o carro não estava mais no local.

O carro levado é um Chevrolet Kadett, de placas GRE1668. Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre suspeitos ou imagens que possam ajudar na identificação dos responsáveis pelo crime.