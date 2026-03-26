Um mecânico teve seu carro furtado durante a madrugada desta quinta-feira, 26, em um posto de combustíveis na avenida Emílio Paludeto, na Vila Hípica, na região Sul de Franca.
Segundo a vítima, o veículo foi deixado no estacionamento do estabelecimento por volta das 22h de quarta-feira, 25. Ao retornar na manhã desta quinta-feira, para ir ao trabalho, ele percebeu que o carro não estava mais no local.
O carro levado é um Chevrolet Kadett, de placas GRE1668. Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre suspeitos ou imagens que possam ajudar na identificação dos responsáveis pelo crime.
A vítima registrou o caso e pede ajuda da população. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do veículo pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190. O caso será investigado.
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