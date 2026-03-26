27 de março de 2026
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ZONA SUL

Mecânico tem carro furtado em estacionamento de posto em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Carro furtado: Chevrolet Kadett, de placas GRE1668
Carro furtado: Chevrolet Kadett, de placas GRE1668

Um mecânico teve seu carro furtado durante a madrugada desta quinta-feira, 26, em um posto de combustíveis na avenida Emílio Paludeto, na Vila Hípica, na região Sul de Franca.

Segundo a vítima, o veículo foi deixado no estacionamento do estabelecimento por volta das 22h de quarta-feira, 25. Ao retornar na manhã desta quinta-feira, para ir ao trabalho, ele percebeu que o carro não estava mais no local.

O carro levado é um Chevrolet Kadett, de placas GRE1668. Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre suspeitos ou imagens que possam ajudar na identificação dos responsáveis pelo crime.

A vítima registrou o caso e pede ajuda da população. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do veículo pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190. O caso será investigado.

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