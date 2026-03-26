27 de março de 2026
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VEJA

Peugeot tem retrovisor furtado durante o dia em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso durante furto a Peugeot 208 Allure azul que estava estacionada
Criminoso durante furto a Peugeot 208 Allure azul que estava estacionada

O retrovisor de um carro estacionado foi furtado por um homem que fugiu rapidamente após a ação, registrada por câmeras de segurança. O caso ocorreu ao meio-dia dessa quarta-feira, 25. O crime foi na rua Antônio Covas, no cruzamento com a avenida Paulo Vl, em Franca.

De acordo com as imagens, o suspeito chegou ao local dirigindo um Peugeot 208 Allure preto. Ele estacionou próximo a um Peugeot 208 Allure azul, alvo do crime, desceu do veículo e, em poucos segundos, arrancou o retrovisor do carro.

Na sequência, o homem retornou ao veículo preto e deixou o local, sem levantar suspeitas imediatas.

O dono do veículo estima um prejuízo de R$ 1.500 com reparos e substituição do retrovisor furtado.

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