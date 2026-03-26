Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira, 25, em Igarapava, na região de Franca, após ser denunciado por comportamento suspeito e por estar armado.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando foi informada por moradores sobre a presença de um indivíduo em atitude suspeita. Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar o suspeito.
Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal e os agentes encontraram com o homem uma réplica de arma de fogo.
O objeto foi apreendido, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Ituverava.
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