27 de março de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem é detido com réplica de arma na região de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Réplica de pistola apreendida com um homem em Igarapava
Réplica de pistola apreendida com um homem em Igarapava

Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira, 25, em Igarapava, na região de Franca, após ser denunciado por comportamento suspeito e por estar armado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando foi informada por moradores sobre a presença de um indivíduo em atitude suspeita. Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar o suspeito.

Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal e os agentes encontraram com o homem uma réplica de arma de fogo.

O objeto foi apreendido, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Ituverava.

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