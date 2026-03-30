O Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, conquistou a certificação internacional AQUA-HQE (Alta Qualidade Ambiental), concedida à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) por práticas sustentáveis e alta qualidade ambiental. A unidade, que ainda passa pela fase final de contratação de profissionais e aquisição de equipamentos, recebeu o selo antes mesmo da inauguração, destacando-se pelo cumprimento de critérios rigorosos de eficiência e gestão ambiental.
O reconhecimento atesta que o hospital foi projetado com foco em eficiência energética, uso racional da água, qualidade do ar, gestão de resíduos e ambientes mais humanizados - fatores que impactam diretamente no funcionamento da unidade e no atendimento à população.
Segundo a diretora do Grupo Técnico de Edificações da SES, Maria Cristina Gomes Jotten, a certificação também eleva o padrão das construções públicas na área da saúde. “A aderência dos projetos à certificação trouxe benefícios diretos e uma auditoria contínua, desde o desenvolvimento até a execução das obras”, destacou.
O Hospital Estadual Três Colinas integra um grupo de unidades certificadas dentro de uma política iniciada em 2013 pelo Governo de São Paulo. Entre os hospitais que já receberam o selo, estão o Instituto Emílio Ribas, além de unidades regionais em Registro e no Litoral Norte.
A certificação AQUA-HQE é um referencial internacional de construção sustentável, aplicado no Brasil pela Fundação Vanzolini em parceria com a USP (Universidade de São Paulo). O modelo avalia aspectos como impacto ambiental, desempenho econômico, governança e qualidade de vida ao longo de todas as etapas da obra.
Na prática, o selo garante que o hospital opere com menor consumo de recursos naturais, redução de resíduos e melhores condições estruturais para pacientes e profissionais de saúde.
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