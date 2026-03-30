O Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, conquistou a certificação internacional AQUA-HQE (Alta Qualidade Ambiental), concedida à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) por práticas sustentáveis e alta qualidade ambiental. A unidade, que ainda passa pela fase final de contratação de profissionais e aquisição de equipamentos, recebeu o selo antes mesmo da inauguração, destacando-se pelo cumprimento de critérios rigorosos de eficiência e gestão ambiental.

O reconhecimento atesta que o hospital foi projetado com foco em eficiência energética, uso racional da água, qualidade do ar, gestão de resíduos e ambientes mais humanizados - fatores que impactam diretamente no funcionamento da unidade e no atendimento à população.

Segundo a diretora do Grupo Técnico de Edificações da SES, Maria Cristina Gomes Jotten, a certificação também eleva o padrão das construções públicas na área da saúde. “A aderência dos projetos à certificação trouxe benefícios diretos e uma auditoria contínua, desde o desenvolvimento até a execução das obras”, destacou.