“Foi uma ótima mãe. Educou todos os filhos. Muito religiosa. Quando mudávamos de roça, ela sempre queria ter escola e igreja perto. Era amorosa, carinhosa”, disse a filha, Itamisse de Melo França.

Rosa nasceu em Cláudio (MG), no dia 10 de janeiro de 1925, e se mudou para a região de Franca há cerca de 70 anos. Ao longo da vida, dedicou-se à família e ficou conhecida pela religiosidade e pelo cuidado com os filhos.

A dona de casa Rosa Maria de Melo, de 101 anos, morreu nesta quarta-feira, 25, em Franca . Moradora do Jardim Guanabara, ela estava internada no Hospital São Joaquim/Unimed e não resistiu a uma pneumonia, agravada pela idade avançada.

Os netos destacaram o legado deixado pela matriarca. “Se há algo que descreve a dona Rosa, é a família que ela construiu. A sua vida se resumiu em dois pontos: entrega à família e exemplo de fé, que ela deixou como a herança mais valiosa”, destacaram os familiares, em nota.

A família também ressaltou a dimensão desse legado: Rosa, que era viúva, teve 13 filhos, 35 netos e 46 bisnetos. “O cuidado dos filhos com ela no final da vida só comprovou a dedicação que ela teve com eles durante toda a vida”.

Os netos ainda lembraram com carinho das experiências vividas ao longo das gerações. “As netas e os netos mais velhos já consideram cada gesto que ela tinha diariamente: em uma comida, um colo, uma palavra, uma bronca — ela era brava às vezes. Como a neta mais nova, a experiência foi diferente, porque ela já estava bem idosinha. Não tive aquela avó que cozinhava, que me olhava, mas eu tinha uma avó que sempre dizia que rezava por mim e isso, sem dúvidas, já bastava".