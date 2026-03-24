O jovem Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, permanece internado na Santa Casa de Franca em estado grave após ser brutalmente agredido em uma praça de Jeriquara, no último domingo, 22.

Guilherme está entubado e luta pela vida, em um leito do Pronto Atendimento de Emergência, na Santa Casa de Franca. O quadro clínico é considerado grave devido a um traumatismo craniano.

"Ele estava em um evento aqui em Jeriquara, uma disputa de som, quando os covardes agrediram meu filho. O estado dele é delicado e deu traumatismo craniano", disse a mãe do jovem Tatiayra Barbosa.