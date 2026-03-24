O jovem Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, permanece internado na Santa Casa de Franca em estado grave após ser brutalmente agredido em uma praça de Jeriquara, no último domingo, 22.
Guilherme está entubado e luta pela vida, em um leito do Pronto Atendimento de Emergência, na Santa Casa de Franca. O quadro clínico é considerado grave devido a um traumatismo craniano.
"Ele estava em um evento aqui em Jeriquara, uma disputa de som, quando os covardes agrediram meu filho. O estado dele é delicado e deu traumatismo craniano", disse a mãe do jovem Tatiayra Barbosa.
Tatiayra pediu a transferência do filho para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Procurada, a Santa Casa informou que Gabriel está internado em leito do Pronto Atendimento de Emergência estruturado com suporte completo de equipamentos de UTI, recebendo assistência integral e monitoramento contínuo por equipe multiprofissional.
"Ressaltamos que, no momento, o paciente está sendo assistido com o mesmo padrão de UTI , garantindo segurança e qualidade assistencial. Tão logo haja disponibilidade de leito na UTI Adulto, o paciente será prontamente transferido para o setor, conforme critérios clínicos e protocolos assistenciais vigentes", disse a Santa Casa em nota.
A Polícia Civil já instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso. Nos próximos dias, testemunhas devem ser ouvidas.
As agressões
Testemunhas relataram que a confusão teve início após um desentendimento envolvendo um familiar da vítima. Ao tentar intervir na situação, Guilherme acabou sendo atacado. Ele teria sido atingido por um soco, caído desacordado e, mesmo inconsciente, continuado a ser agredido e pisoteado por várias pessoas.
A Polícia Civil trabalha para identificar todos os envolvidos na agressão e esclarecer as circunstâncias do crime, incluindo a motivação.
Prefeitura diz que evento havia acabado
Em nota, a Prefeitura de Jeriquara esclareceu que o campeonato de som automotivo realizado no município já havia sido encerrado antes da ocorrência. Ainda segundo a administração, o evento transcorreu de forma regular, com a devida apresentação de toda a documentação exigida pela legislação vigente.
A agressão teria ocorrido posteriormente, já fora do contexto do evento, em área pública da praça. O município reforçou que não possui vínculo com a organização da festa, que tinha caráter privado, e informou que acompanha a apuração dos fatos junto às autoridades competentes.
A administração municipal lamentou o ocorrido, manifestou solidariedade à família da vítima e reiterou seu compromisso com a segurança e a ordem pública.
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