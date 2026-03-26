O trabalho escravo foi identificado em uma operação do MPT (Ministério Público do Trabalho) que resgatou 22 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão entre os dias 16 e 19 de março, em Batatais, a 52 km de Franca.

A fiscalização ocorreu em uma frente de plantio de cana-de-açúcar na Fazenda Nova Era e em alojamentos no município vizinho de Pontal, onde foram constatadas condições degradantes e riscos à integridade física dos empregados.

Na área de trabalho, os fiscais flagraram situações consideradas graves, como o plantio realizado com trabalhadores posicionados sobre um caminhão em movimento, expondo-os a risco iminente de queda. Também foram identificadas irregularidades como ausência de banheiros, falta de equipamentos de proteção individual (EPIs), inexistência de exames médicos admissionais e ausência de registro formal dos contratos de trabalho.