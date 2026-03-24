Um acidente registrado no último sábado, 22, em Morro Agudo, a 85 km de Franca, por pouco não terminou em tragédia e deixou uma mulher grávida em situação de risco. O Portal GCN/Sampi teve acesso a imagens de câmeras de segurança nesta terça-feira, 24 (assista o vídeo no final deste texto).

De acordo com as informações, um motociclista andava pela via preferencial, quando um carro avançou a sinalização de parada obrigatória. Para evitar a colisão, o motociclista fez uma manobra brusca, e perdeu o controle da direção.

Com isso, a motocicleta invadiu a calçada e atingiu uma gestante que estava no local. Com o impacto, a mulher cai e a moto bate no portão de uma casa. Em seguida, o motorista do carro para.