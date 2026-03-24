26 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VÍDEO IMPRESSIONANTE

Grávida é atingida na calçada por moto, após carro furar 'pare'

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Momento que moto desgovernada bate em grávida
Momento que moto desgovernada bate em grávida

Um acidente registrado no último sábado, 22, em Morro Agudo, a 85 km de Franca, por pouco não terminou em tragédia e deixou uma mulher grávida em situação de risco. O Portal GCN/Sampi teve acesso a imagens de câmeras de segurança nesta terça-feira, 24 (assista o vídeo no final deste texto).

De acordo com as informações, um motociclista andava pela via preferencial, quando um carro avançou a sinalização de parada obrigatória. Para evitar a colisão, o motociclista fez uma manobra brusca, e perdeu o controle da direção.

Com isso, a motocicleta invadiu a calçada e atingiu uma gestante que estava no local. Com o impacto, a mulher cai e a moto bate no portão de uma casa. Em seguida, o motorista do carro para.

Apesar da gravidade da situação e do risco envolvido, tanto o motociclista quanto a mulher grávida não sofreram ferimentos.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

1 Comentários

  • Irão 14 horas atrás
    O trânsito em Franca está pior que no Estreito de Ormuz