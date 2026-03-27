Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de quinta-feira, 26, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca. A ação ocorreu por volta das 8h em uma residência localizada no bairro Jardim Tropical. No imóvel, além das drogas, os policiais encontraram diversos pássaros em situação de abandono, caracterizando maus-tratos e cativeiro irregular. A Polícia Militar Ambiental foi acionada e aplicou multas que somam R$ 72.500 ao suspeito.

A investigação teve início após uma denúncia anônima que indicava que o homem estaria realizando a venda de drogas de forma constante no local. A partir dessas informações, os policiais passaram a monitorar a residência e realizar campanas, confirmando uma movimentação frequente de pessoas com características de usuários, que permaneciam por pouco tempo no imóvel, o que reforçou as suspeitas de tráfico.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram com o investigado uma porção de maconha e um celular da marca Samsung. Em uma análise preliminar do aparelho, foram encontrados diálogos no aplicativo WhatsApp que indicavam a comercialização de entorpecentes. Já em buscas mais detalhadas na casa, os policiais encontraram uma porção de cocaína escondida em um alçapão no telhado. No guarda-roupas do quarto do suspeito, também foram apreendidos sacos plásticos do tipo “sacolé”, comumente utilizados para embalar drogas, além de um caderno com anotações que indicam a contabilidade do tráfico.