O programa Casa Paulista anunciou na quinta-feira, 26, a liberação de 473 Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) para famílias de baixa renda na Região Administrativa de Franca. A iniciativa, com investimento de R$ 5,1 milhões, busca facilitar o acesso ao primeiro imóvel por meio de subsídios de até R$ 11 mil, voltados a famílias com renda mensal de até três salários mínimos.

Os recursos fazem parte de um pacote estadual que prevê a liberação de 12,5 mil cartas de crédito em todo o estado, somando mais de R$ 159 milhões em investimentos. Na região de Franca, três municípios foram contemplados.

Em Franca, foram destinadas 372 cartas de crédito no valor de R$ 11 mil. Já em Morro Agudo e São Joaquim da Barra, os benefícios somam 49 e 52 unidades, respectivamente, com subsídios de R$ 10 mil cada.