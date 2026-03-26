O Conselho de Ética da Câmara de Franca pediu esclarecimentos ao departamento jurídico sobre a necessidade de novos documentos para comprovar a versão do presidente da Casa, Fransérgio Garcia (PL), suspeito de ter dirigido o carro oficial da Câmara sem habilitação válida. A solicitação foi feita após dúvidas surgirem durante a análise da defesa apresentada pelo vereador.

Fransérgio é acusado de dirigir um carro oficial da Câmara com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa, em uma viagem a São Paulo entre os dias 5 e 7 de março. Na defesa, que o portal GCN/Sampi teve acesso nesta quarta-feira, 25, ele afirma que assumiu o volante porque o assessor Luís Marcelo Ramalho passou mal, com “variações glicêmicas”. Também informou que houve um “erro formal” em um documento da viagem, que o colocava como responsável por dirigir o carro, e que depois teria sido “corrigido”.

O Conselho, formado por Gilson Pelizaro (PT), Daniel Bassi (PSD) e Donizete da Farmácia (MDB), se reuniu nesta quarta-feira e quinta-feira, 26, para analisar o caso. Após ler o parecer jurídico da Câmara, cujo conteúdo está mantido sob sigilo, os vereadores decidiram pedir mais explicações ao próprio Jurídico antes de tomar uma decisão.