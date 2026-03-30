A Prefeitura de Franca lança nesta segunda-feira, 31, o programa “Bora Crescer nos Bairros”, voltado ao incentivo do empreendedorismo local. A iniciativa é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade de Franca, em parceria com as secretarias de Inovação e Desenvolvimento e de Ação Social.
A cerimônia de lançamento acontece na tarde desta segunda, no Centro Comunitário do Parque do Horto, localizado na rua Dr. Nelson Facioli, 231.
O programa tem como principal objetivo oferecer suporte a moradores que desejam se formalizar como microempreendedores individuais (MEI) ou atuar como profissionais autônomos e liberais. Por meio da Sala do Empreendedor, os interessados poderão acessar orientação gratuita sobre abertura de CNPJ, regularização e gestão de negócios.
Além disso, o projeto contará com uma estrutura itinerante, incluindo a participação do Banco do Povo e da própria Sala do Empreendedor, que estarão disponíveis com atendimento móvel nos bairros.
A proposta também prevê a oferta de cursos e capacitações gratuitas, ampliando as oportunidades para quem busca qualificação profissional e geração de renda. Segundo a Prefeitura, ações semelhantes já capacitaram mais de 7 mil alunos nos últimos cinco anos, em áreas como beleza, moda, gastronomia e tecnologia, por meio de iniciativas do Fussol e da Escola Profissionalizante.
Para quem deseja se formalizar como MEI, o atendimento pode ser feito diretamente na Sala do Empreendedor de Franca, que funciona no Paço Municipal, na rua Frederico Moura, 1.517, no bairro Cidade Nova. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, além de canais digitais como WhatsApp e e-mail.
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