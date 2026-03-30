A Prefeitura de Franca lança nesta segunda-feira, 31, o programa “Bora Crescer nos Bairros”, voltado ao incentivo do empreendedorismo local. A iniciativa é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade de Franca, em parceria com as secretarias de Inovação e Desenvolvimento e de Ação Social.

A cerimônia de lançamento acontece na tarde desta segunda, no Centro Comunitário do Parque do Horto, localizado na rua Dr. Nelson Facioli, 231.

O programa tem como principal objetivo oferecer suporte a moradores que desejam se formalizar como microempreendedores individuais (MEI) ou atuar como profissionais autônomos e liberais. Por meio da Sala do Empreendedor, os interessados poderão acessar orientação gratuita sobre abertura de CNPJ, regularização e gestão de negócios.