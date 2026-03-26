Franca se despede nesta quinta-feira, 26, de Leonor Maurício Mussi, carinhosamente conhecida como Lola Mussi, que morreu aos 91 anos. Mulher de personalidade forte, vaidosa e dona de um alto astral contagiante, Lola construiu uma trajetória marcada pela presença, pela alegria de viver e pelos laços que cultivou ao longo de sua vida.
Nascida em Morro Agudo, ela cresceu na fazenda Agudo, em Orlândia, e passou parte da infância em São Paulo, onde foi criada pelos avós paternos. Reconhecida por sua atuação como professora na Universidade de Franca, onde lecionou Pedagogia, História da Arte, Educação Artística, Filosofia e
Didática de Ensino por 30 anos, Lola contribuiu de forma significativa para a formação de inúmeros alunos, deixando uma marca de dedicação, conhecimento e humanidade dentro e fora da sala de aula.
Ao lado do marido, Jorge Mussi (já falecido), construiu uma história sólida e respeitada, sendo ambos figuras queridas e conhecidas na cidade. Sua trajetória familiar é marcada pelo amor e pela união. Lola deixa as filhas Silvana Mussi e Simone Mussi, sete netos e três bisnetos e a nora. Seu filho, Jorge Mussi Filho, morreu em 2022.
Mais do que os feitos e títulos, Lola será lembrada pela forma como viveu: valorizando os encontros, celebrando a vida cotidiana e espalhando sua energia por onde passava. Sua presença era impossível de ignorar - e sua ausência, certamente, será profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.
O velório acontece nesta quinta-feira, 26, das 16h às 21h, e na sexta-feira, 27, das 8h às 14h, no Velório São Vicente, na sala VIP 01. A cerimônia de cremação será realizada no Crematório Prever, em Ribeirão Preto.
