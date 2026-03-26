Um motociclista de 35 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um carro, no cruzamento das ruas General Osório e Marechal Duque de Caxias, na região central de Franca, nesta quinta-feira, 26.

De acordo com informações colhidas no local, o motociclista seguia pela via preferencial quando foi atingido por um carro. Com o impacto da batida, ele foi arremessado e caiu ao chão.

A vítima reclamava de fortes dores no ombro esquerdo no momento do atendimento.