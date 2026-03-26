27 de março de 2026
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Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Socorristas do Samu estabilizam motociclista para levá-lo a atendimento médico
Socorristas do Samu estabilizam motociclista para levá-lo a atendimento médico

Um motociclista de 35 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um carro, no cruzamento das ruas General Osório e Marechal Duque de Caxias, na região central de Franca, nesta quinta-feira, 26.

De acordo com informações colhidas no local, o motociclista seguia pela via preferencial quando foi atingido por um carro. Com o impacto da batida, ele foi arremessado e caiu ao chão.

A vítima reclamava de fortes dores no ombro esquerdo no momento do atendimento.

A condutora do carro permaneceu no local. Muito assustada, ela prestou esclarecimentos sobre o ocorrido.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o socorro do motociclista, que foi encaminhado para atendimento médico.

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