Outra moto foi furtada na noite de segunda-feira, 23, na avenida Major Nicácio, em Franca. Esse é o segundo furto registrado na mesma noite e na mesma região, com suspeitas de que os autores sejam os mesmos para os dois casos.
A Honda CG 160 Start, do Carlos Eduardo Bernardes, de 23 anos, de placa FCT-4E38, foi furtada por volta das 22h da segunda-feira. Ele havia estacionado o veículo na altura do número 2.691, na avenida Major Nicácio, para ir trabalhar em um estabelecimento no local.
Segundo consta no boletim de ocorrência, Carlos chegou no trabalho por volta das 17h30. Registros de câmeras de segurança mostram a motocicleta sendo levada às 22h04.
Carlos havia acabado de terminar de pagar sua moto quando foi roubada. Segundo o relato, no último mês, ele pagou as três últimas parcelas do veículo.
Segundo roubo no mesmo dia
No mesmo dia, um boletim de ocorrência foi registrado por um jovem de 20 anos, que deixou sua moto na avenida Sete de Setembro, próximo ao Uni-Facef.
Por volta das 20h40, ao retornar ao local, o veículo já não estava mais lá. O registro das câmeras de segurança mostram dois homens que chegam em uma moto vermelha, com capacetes brancos. Um deles usa um moletom branco na frente e preto atrás, além de uma calça jeans clara. Já o segundo, aparenta utilizar uma blusa cinza e calça jeans. Estes homens seriam os mesmos do furto na avenida Major Nicácio.
“No dia que roubaram a minha, o menino da Twister estava lá também. Roubaram a dele e depois a minha”, disse Carlos Eduardo.
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Ambos os boletins de ocorrência foram registrados e seguem em apuração pela Polícia Civil.
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Comentários
2 Comentários
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Tiago 12 horas atrásFala aí pra nós Ribamar. Você quer que votemos no seu partido o PT?
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José Ribamar 14 horas atrásIncrível a incompetência do patrulhamento em Franca. Se forem nas áreas nobres da cidade é viatura atrás de viatura fazendo o patrulhamento. Isso não só por culpa dos servidores, mais culpa ainda é do governo do estado que sucateou toda estrutura da PM, não tem uniforme, não tem colete, não tem o fardamento, não tem aumento no salário, a vida dos servidores estão em perigo constante para conseguir nos proteger. Vamos pensar direitinho este ano quando for escolher um governador, escolha quem realmente faz pela classe, pelo estado.