Outra moto foi furtada na noite de segunda-feira, 23, na avenida Major Nicácio, em Franca. Esse é o segundo furto registrado na mesma noite e na mesma região, com suspeitas de que os autores sejam os mesmos para os dois casos.

A Honda CG 160 Start, do Carlos Eduardo Bernardes, de 23 anos, de placa FCT-4E38, foi furtada por volta das 22h da segunda-feira. Ele havia estacionado o veículo na altura do número 2.691, na avenida Major Nicácio, para ir trabalhar em um estabelecimento no local.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Carlos chegou no trabalho por volta das 17h30. Registros de câmeras de segurança mostram a motocicleta sendo levada às 22h04.