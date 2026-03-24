O corpo de um homem encontrado na mata do Jardim Piratininga, às margens da avenida Vereador José Granzotti, em Franca, ainda não foi identificado devido ao avançado estado de decomposição em que estava. A vítima foi localizada com o rosto tampado por saco e as mãos amarradas, o que levanta suspeitas de um possível crime.
A descoberta foi feita por um pedestre que atravessava o local por um atalho e se deparou com o cadáver, acionando imediatamente a Polícia Militar.
A vítima estava caída no meio da vegetação, com o rosto coberto por um saco plástico. A área foi isolada para o trabalho da perícia.
Segundo informações apuradas no local, o rosto estava completamente desfigurado, sem qualquer possibilidade de reconhecimento visual, sendo visível apenas a estrutura óssea.
Até o momento, não há confirmação sobre a identidade da vítima. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que devem ajudar na identificação e esclarecer as circunstâncias da morte.
A Polícia Civil investiga o caso.
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