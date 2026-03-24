O corpo de um homem encontrado na mata do Jardim Piratininga, às margens da avenida Vereador José Granzotti, em Franca, ainda não foi identificado devido ao avançado estado de decomposição em que estava. A vítima foi localizada com o rosto tampado por saco e as mãos amarradas, o que levanta suspeitas de um possível crime.

A descoberta foi feita por um pedestre que atravessava o local por um atalho e se deparou com o cadáver, acionando imediatamente a Polícia Militar.

A vítima estava caída no meio da vegetação, com o rosto coberto por um saco plástico. A área foi isolada para o trabalho da perícia.