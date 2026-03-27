A Diocese de Franca anunciou nesta semana a nomeação de um novo pároco para a Paróquia Santo Antônio, em Aramina, após a renúncia do padre Mauro Sérgio Marçal.

De acordo com os atos oficiais do governo diocesano, assinados pelo bispo Dom Paulo Roberto Beloto, na última terça-feira, 24, o novo responsável pela paróquia será o padre Rodrigo Anael de Paulo, de 38 anos, que foi ordenado padre em 29 de julho de 2016. A posse está marcada para o dia 8 de abril, às 19h30.

A mudança ocorre após o afastamento do antigo pároco, que apresentou carta de renúncia e foi suspenso do exercício do ministério de forma cautelar.