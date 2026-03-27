A Diocese de Franca anunciou nesta semana a nomeação de um novo pároco para a Paróquia Santo Antônio, em Aramina, após a renúncia do padre Mauro Sérgio Marçal.
De acordo com os atos oficiais do governo diocesano, assinados pelo bispo Dom Paulo Roberto Beloto, na última terça-feira, 24, o novo responsável pela paróquia será o padre Rodrigo Anael de Paulo, de 38 anos, que foi ordenado padre em 29 de julho de 2016. A posse está marcada para o dia 8 de abril, às 19h30.
A mudança ocorre após o afastamento do antigo pároco, que apresentou carta de renúncia e foi suspenso do exercício do ministério de forma cautelar.
Além da nomeação em Aramina, outras alterações foram anunciadas.
Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Restinga, o novo pároco será o padre João Francisco Maria da Cruz Eugênio, com posse prevista para 18 de abril, às 19h.
Já na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Igarapava, os padres Gabriel Soares de Souza e Tiago Gonçalo de Oliveira assumem como vigários paroquiais, com apresentação marcada para o dia 10 de abril, às 19h.
As nomeações fazem parte da organização pastoral da Diocese e foram divulgadas em comunicado oficial encaminhado às comunidades.
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