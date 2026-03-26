Veja o obituário desta quinta-feira, 26, em Franca:
Nome: Doralice de Melo Lima
Idade: 76 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Rosa Maria de Melo
Idade: 101 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
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