27 de março de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 26, em Franca:

Nome: Doralice de Melo Lima 
Idade: 76 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Rosa Maria de Melo 
Idade: 101 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

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