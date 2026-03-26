Veja o obituário desta quinta-feira, 26, em Franca:

Nome: Doralice de Melo Lima

Idade: 76 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Rosa Maria de Melo

Idade: 101 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h