A Prefeitura de Franca realiza neste sábado, 28, a partir das 8h, mais uma etapa da Operação Contra a Dengue, desta vez nos Jardins Brasilândia 1 e 2. A ação, coordenada pela Secretaria de Saúde com apoio da Infraestrutura, tem como foco a eliminação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti e o reforço na conscientização da população.
Equipes percorrerão ruas como Teresina, Porto Velho, Recife e José Garcia Gomes, além das avenidas Major Elias Mota e Adhemar Pereira de Barros. Os moradores devem deixar na calçada, ainda na noite anterior ou antes do início da operação, materiais que possam acumular água, como latas, garrafas, vasos, baldes e pneus.
A orientação é que não sejam descartados móveis e pneus de borracharias, além disso, as equipes também não estão autorizadas a entrar nas residências para retirada dos itens.
Segundo a Prefeitura, a cidade já contabiliza 472 casos positivos de dengue, mas, até o momento, não há registro de mortes pela doença. Desde o início das operações, mais de 27 toneladas de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito já foram recolhidas em diversos bairros.
A mobilização já passou por regiões como Jardins Palmeiras, Anita, Residencial Júlio D’Elia, São José, parte da Vila Santa Cruz, além de bairros como Regina Helena, Higienópolis, Roselândia, Francano, Recantos Elimar I e II, Residencial Dourado, Vila Real, Aeroporto 2 e 3 e Jardins Luíza I e II.
A Prefeitura reforça que a colaboração dos moradores é essencial para conter o avanço da doença.
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