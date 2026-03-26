A Prefeitura de Franca realiza neste sábado, 28, a partir das 8h, mais uma etapa da Operação Contra a Dengue, desta vez nos Jardins Brasilândia 1 e 2. A ação, coordenada pela Secretaria de Saúde com apoio da Infraestrutura, tem como foco a eliminação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti e o reforço na conscientização da população.

Equipes percorrerão ruas como Teresina, Porto Velho, Recife e José Garcia Gomes, além das avenidas Major Elias Mota e Adhemar Pereira de Barros. Os moradores devem deixar na calçada, ainda na noite anterior ou antes do início da operação, materiais que possam acumular água, como latas, garrafas, vasos, baldes e pneus.

A orientação é que não sejam descartados móveis e pneus de borracharias, além disso, as equipes também não estão autorizadas a entrar nas residências para retirada dos itens.