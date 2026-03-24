Um jovem de Franca identificado como Carlos Eduardo Almeida da Cruz, de 24 anos, está desaparecido desde a noite desta segunda-feira, 23. O caso mobiliza familiares e equipes de resgate na rodovia Cândido Portinari, na altura do rio Sapucaí.
De acordo com a irmã, Júlia Almeida, Carlos Eduardo foi visto pela última vez por volta das 19h30, quando esteve na casa da ex-namorada, em Batatais. Pouco depois, ele enviou mensagens ao pai e à mãe com a frase “eu te amo”, o que aumentou a preocupação da família.
Ainda na noite de segunda, o jovem compartilhou sua localização, indicando estar nas proximidades da rodovia Cândido Portinari, na altura da ponte sobre o rio Sapucaí. No local, foram encontrados a moto, uma Fan CG/150, o capacete e o celular de Carlos Eduardo, que já estão sob posse da família.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve na área durante a noite, mas, segundo a família, as buscas não foram iniciadas naquele momento devido à baixa visibilidade. A corporação informou que retornaria na manhã desta terça-feira, 24, quando retomou os trabalhos por volta das 8h35, com o auxílio de um bote.
Segundo a família, o jovem não possui histórico de envolvimento com drogas nem de depressão, o que aumenta a angústia diante do desaparecimento repentino.
Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do jovem. A família segue acompanhando as buscas e pede apoio da população por qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo.
Quem tiver informações pode entrar em contato com as autoridades ou através do número (16) 99351-2661.
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