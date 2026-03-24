Um jovem de Franca identificado como Carlos Eduardo Almeida da Cruz, de 24 anos, está desaparecido desde a noite desta segunda-feira, 23. O caso mobiliza familiares e equipes de resgate na rodovia Cândido Portinari, na altura do rio Sapucaí.

De acordo com a irmã, Júlia Almeida, Carlos Eduardo foi visto pela última vez por volta das 19h30, quando esteve na casa da ex-namorada, em Batatais. Pouco depois, ele enviou mensagens ao pai e à mãe com a frase “eu te amo”, o que aumentou a preocupação da família.

Ainda na noite de segunda, o jovem compartilhou sua localização, indicando estar nas proximidades da rodovia Cândido Portinari, na altura da ponte sobre o rio Sapucaí. No local, foram encontrados a moto, uma Fan CG/150, o capacete e o celular de Carlos Eduardo, que já estão sob posse da família.