Uma denúncia anônima terminou na prisão de um homem de 25 anos na noite de quarta-feira, 25, em Franca. A ação ocorreu em um apartamento localizado na rua Pastor Eurípedes Barsanulfo Pereira, no bairro Polo Club, onde policiais militares encontraram grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e uma arma de fogo furtada escondida dentro do imóvel. O caso chamou atenção pela variedade de entorpecentes apreendidos e pela presença de uma pistola municiada guardada dentro do quarto do filho do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento ostensivo pela cidade quando recebeu a denúncia diretamente de forma anônima. As informações apontavam que no imóvel indicado estariam sendo armazenadas drogas e uma arma de fogo, além de mencionar que o suspeito utilizava uma motocicleta, para o transporte dos entorpecentes.

Diante da gravidade da denúncia, os policiais seguiram até o endereço informado para averiguar a situação. Ao chegarem ao local, encontraram o portão social aberto e visualizaram, no interior da residência, a motocicleta descrita. Os militares então chamaram pelos moradores e foram atendidos pelo homem de 25 anos.