Uma denúncia anônima terminou na prisão de um homem de 25 anos na noite de quarta-feira, 25, em Franca. A ação ocorreu em um apartamento localizado na rua Pastor Eurípedes Barsanulfo Pereira, no bairro Polo Club, onde policiais militares encontraram grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e uma arma de fogo furtada escondida dentro do imóvel. O caso chamou atenção pela variedade de entorpecentes apreendidos e pela presença de uma pistola municiada guardada dentro do quarto do filho do suspeito.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento ostensivo pela cidade quando recebeu a denúncia diretamente de forma anônima. As informações apontavam que no imóvel indicado estariam sendo armazenadas drogas e uma arma de fogo, além de mencionar que o suspeito utilizava uma motocicleta, para o transporte dos entorpecentes.
Diante da gravidade da denúncia, os policiais seguiram até o endereço informado para averiguar a situação. Ao chegarem ao local, encontraram o portão social aberto e visualizaram, no interior da residência, a motocicleta descrita. Os militares então chamaram pelos moradores e foram atendidos pelo homem de 25 anos.
Durante a abordagem, ele informou que a motocicleta estava registrada em nome de sua esposa, mas que ambos faziam uso do veículo. O suspeito autorizou a vistoria e, ao inspecionarem o interior da moto, os policiais localizaram três porções de uma substância esverdeada e ressequida, semelhante à maconha.
Questionado novamente, o homem confessou que a droga era de sua propriedade e afirmou que havia mais entorpecentes dentro do imóvel. Mesmo diante da situação de flagrante, os policiais solicitaram autorização para entrar na residência, o que foi permitido pelo suspeito.
No interior do apartamento, a equipe encontrou, dentro de um armário da cozinha, um pote com uma substância em pó branca, aparentando ser cocaína. Já na varanda, foi localizado um tijolo de maconha. Em outro ponto do imóvel, próximo a um aquário, havia mais uma porção da droga, conhecida como “maconha colombiana”.
Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 940 gramas de maconha, além de 160 gramas de cocaína. Também foi encontrada a quantia de R$ 1.584 em dinheiro, distribuída em diversas notas.
Durante as buscas, os policiais localizaram ainda uma pistola calibre .380, de inox, municiada com oito munições intactas, escondida no guarda-roupas do quarto do filho do suspeito. Após consulta da numeração do armamento, foi constatado que a arma era produto de furto em residência, conforme registros policiais anteriores.
A ocorrência contou com o apoio de uma equipe do Baep e de cães farejadores, que auxiliaram na localização dos entorpecentes dentro do imóvel.
Apesar da denúncia mencionar o uso da motocicleta para o transporte das drogas, o veículo não foi apreendido, já que não houve comprovação direta de sua utilização no crime, permanecendo no local.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade policial, onde a detenção foi ratificada. As drogas foram encaminhadas à Polícia Científica, que confirmou, por meio de laudo pericial, tratar-se de maconha e cocaína.
Segundo a polícia, o suspeito já possui passagem anterior pelo crime de tráfico de drogas, o que reforçou a decisão pela manutenção da prisão.
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