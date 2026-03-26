O vice-governador Felício Ramuth (PSD) elogiou, na terça-feira, 24, a campanha Franca Tem Voz, que estimula os eleitores a escolherem candidatos de Franca e região, durante visita ao município. A iniciativa tem como objetivo eleger pelo menos um deputado federal e ampliar a representatividade da região na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).
“Franca Tem Voz é uma excelente iniciativa e tenho certeza de que quem vai ganhar com isso é a população de Franca e região”, disse o vice-governador.
Ramuth participou de um almoço com empresários, políticos, representantes das forças de segurança, educacionais e de outros setores da cidade, na sede da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca).
Durante o encontro, o vice-governador orientou a população a priorizar candidatos da região nas eleições de 2026. Uma vez eleitos, esses representantes poderão defender os interesses de Franca e dos municípios vizinhos. “Olhe com carinho as opções que você tem na região, porque eu tenho certeza de que eles vão poder depois estar mais próximos, para que você possa cobrar”.
Ramuth defendeu a adoção do voto distrital, sistema em que o território é dividido em regiões menores, cada uma responsável por eleger um representante. Enquanto o modelo não é previsto na legislação, ele ressaltou a importância de iniciativas como a campanha Franca Tem Voz para fortalecer a representatividade de Franca e de outras cidades da região.
“Sou a favor do voto distrital, mas como isso não existe na prática, com lei, é importante que a gente possa transformar isso em prática. Para isso, você tem que valorizar aquelas lideranças políticas da sua região, para que você fique mais perto do seu político”.
Ramuth enalteceu o trabalho da Acif na campanha. “Excelente iniciativa da Associação Comercial valorizando o voto regional”.
A campanha Franca Tem Voz foi idealizada pela Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com apoio da CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e dezenas de outras entidades. O projeto busca fortalecer candidatos locais nas eleições de 2026.
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