O vice-governador Felício Ramuth (PSD) elogiou, na terça-feira, 24, a campanha Franca Tem Voz, que estimula os eleitores a escolherem candidatos de Franca e região, durante visita ao município. A iniciativa tem como objetivo eleger pelo menos um deputado federal e ampliar a representatividade da região na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

“Franca Tem Voz é uma excelente iniciativa e tenho certeza de que quem vai ganhar com isso é a população de Franca e região”, disse o vice-governador.

Ramuth participou de um almoço com empresários, políticos, representantes das forças de segurança, educacionais e de outros setores da cidade, na sede da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca).