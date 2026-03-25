Um homem foi preso nesta quarta-feira, 25, em Batatais, suspeito de pedir imagens íntimas à enteada, uma adolescente de 15 anos.

Segundo o Conselho Tutelar, a denúncia apontava que o padrasto solicitava, de forma insistente, o envio de fotos com conteúdo íntimo. Um áudio com o teor das conversas foi apresentado aos agentes, o que reforçou a suspeita e motivou a intervenção imediata.

Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) foram acionadas para dar apoio à ocorrência. Os agentes foram até a residência da família para averiguar a situação.