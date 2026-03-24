Um entregador de 29 anos, vindo de Bauru, foi esfaqueado na manhã desta terça-feira, 24, após uma discussão enquanto realizava uma manobra com o caminhão na rua Joaquim Neves, no bairro Chácara São Paulo, em Franca.

De acordo com informações apuradas, o motorista se preparava para entrar no local onde aguardaria para fazer a descarga de produtos quando um idoso passou pelo trecho de bicicleta. Durante a manobra, o homem teria se irritado e começou a xingar o entregador, dando início a uma discussão.

Diante da situação, o motorista desceu da cabine do caminhão e os dois passaram a discutir mais intensamente, evoluindo para uma luta corporal no meio da via.