Um entregador de 29 anos, vindo de Bauru, foi esfaqueado na manhã desta terça-feira, 24, após uma discussão enquanto realizava uma manobra com o caminhão na rua Joaquim Neves, no bairro Chácara São Paulo, em Franca.
De acordo com informações apuradas, o motorista se preparava para entrar no local onde aguardaria para fazer a descarga de produtos quando um idoso passou pelo trecho de bicicleta. Durante a manobra, o homem teria se irritado e começou a xingar o entregador, dando início a uma discussão.
Diante da situação, o motorista desceu da cabine do caminhão e os dois passaram a discutir mais intensamente, evoluindo para uma luta corporal no meio da via.
Em meio ao confronto, o idoso acionou dois filhos, que foram até o local armados com facas. Apesar disso, quem acabou desferindo os golpes foi o próprio idoso.
O entregador foi atingido com duas facadas nas costas, sendo uma delas mais profunda na região lombar.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram socorro à vítima ainda no local. A unidade de suporte avançado realizou o controle do sangramento, antes de encaminhar o homem para a Santa Casa de Franca.
O estado de saúde do entregador não foi divulgado até o momento. O caso deverá ser investigado pelas autoridades para esclarecer todas as circunstâncias da agressão.
Após o ataque, o idoso e os dois filhos fugiram do local. Os filhos deixaram a área em uma motocicleta, enquanto o autor das facadas escapou utilizando a bicicleta.
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Comentários
2 Comentários
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Lisa 2 dias atrásAs pessoas estão perdendo o bom senso. Nem todos os dias estamos bem, isso é verdade. Mas partir para agressão, e até tentar tirar a vida de alguém por causa de uma briga de trânsito, mostra o quanto falta equilíbrio emocional. E o mais preocupante é que, em vez de acalmar, ainda incentivaram a situação. Resultado: além do risco à vida, agora podem responder por isso e perder a própria liberdade. O ser humano precisa urgentemente reavaliar suas atitudes. Porque toda ação tem consequência.
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Roseli 2 dias atrásAs pessoas não tem mais paciência com nada e ninguém . Qq coisa partem para agressão, principalmente facadas. Falta de Deus, com certeza.