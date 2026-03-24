Uma adolescente ficou gravemente ferida após ser atacada com golpes de faca por outra menor de idade na noite de segunda-feira, 23, no bairro Moreira Júnior, na zona norte de Franca. O caso mobilizou equipes policiais e de resgate.

Segundo informações repassadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar, a ocorrência veio à tona após a vítima dar entrada no Pronto-socorro “Álvaro Azzuz”, apresentando ferimentos provocados por arma branca.

Policiais militares da 5ª Companhia foram até a unidade de saúde e encontraram a jovem recebendo atendimento médico. Ela apresentava uma perfuração no lado esquerdo do tórax, além de várias lesões espalhadas pelo corpo e um ferimento na cabeça, que já havia sido suturado pela equipe médica.