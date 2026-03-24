26 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

Briga entre duas adolescentes termina em facadas em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Caso será apurado pela Delegacia da Mulher
Caso será apurado pela Delegacia da Mulher

Uma adolescente ficou gravemente ferida após ser atacada com golpes de faca por outra menor de idade na noite de segunda-feira, 23, no bairro Moreira Júnior, na zona norte de Franca. O caso mobilizou equipes policiais e de resgate.

Segundo informações repassadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar, a ocorrência veio à tona após a vítima dar entrada no Pronto-socorro “Álvaro Azzuz”, apresentando ferimentos provocados por arma branca.

Policiais militares da 5ª Companhia foram até a unidade de saúde e encontraram a jovem recebendo atendimento médico. Ela apresentava uma perfuração no lado esquerdo do tórax, além de várias lesões espalhadas pelo corpo e um ferimento na cabeça, que já havia sido suturado pela equipe médica.

Enquanto a vítima era socorrida, outras equipes iniciaram buscas pelo bairro e conseguiram localizar a adolescente suspeita de cometer o ataque. Ela foi levada até a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal. Após prestar depoimento, a menor foi liberada na presença da mãe.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para a Santa Casa de Franca, onde permanece em estado estável, porém considerado grave.

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