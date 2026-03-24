Uma adolescente ficou gravemente ferida após ser atacada com golpes de faca por outra menor de idade na noite de segunda-feira, 23, no bairro Moreira Júnior, na zona norte de Franca. O caso mobilizou equipes policiais e de resgate.
Segundo informações repassadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar, a ocorrência veio à tona após a vítima dar entrada no Pronto-socorro “Álvaro Azzuz”, apresentando ferimentos provocados por arma branca.
Policiais militares da 5ª Companhia foram até a unidade de saúde e encontraram a jovem recebendo atendimento médico. Ela apresentava uma perfuração no lado esquerdo do tórax, além de várias lesões espalhadas pelo corpo e um ferimento na cabeça, que já havia sido suturado pela equipe médica.
Enquanto a vítima era socorrida, outras equipes iniciaram buscas pelo bairro e conseguiram localizar a adolescente suspeita de cometer o ataque. Ela foi levada até a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal. Após prestar depoimento, a menor foi liberada na presença da mãe.
Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para a Santa Casa de Franca, onde permanece em estado estável, porém considerado grave.
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