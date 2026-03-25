O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, esteve na região de Franca nesta quarta-feira, 25, cumprindo agenda política e institucional.

A passagem começou por Ribeirão Preto, onde Zema visitou empresas de comunicação e conversou com profissionais do setor, durante toda manhã. Em seguida, o governador seguiu para Batatais, onde fez uma parada para um café da tarde com apoiadores e lideranças locais.

Em Franca, Zema participou de um encontro com políticos da região, como o prefeito de Capetinga (MG), Reginaldo de Mendonça, onde o ex-governador pôde ouvir demandas da região.