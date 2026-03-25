O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, esteve na região de Franca nesta quarta-feira, 25, cumprindo agenda política e institucional.
A passagem começou por Ribeirão Preto, onde Zema visitou empresas de comunicação e conversou com profissionais do setor, durante toda manhã. Em seguida, o governador seguiu para Batatais, onde fez uma parada para um café da tarde com apoiadores e lideranças locais.
Em Franca, Zema participou de um encontro com políticos da região, como o prefeito de Capetinga (MG), Reginaldo de Mendonça, onde o ex-governador pôde ouvir demandas da região.
O roteiro foi encerrado no Centro da cidade, no calçadão, na loja Eletrozema, que faz parte do Grupo Zema. A empresa foi fundada pela família de Romeu Zema, que é herdeiro do grupo e teve atuação direta na expansão da rede antes de ingressar na vida pública.
Zema se afastou da gestão executiva da companhia ao assumir o governo de Minas Gerais em 2019. Desde então, ganhou projeção nacional e passou a ser citado como possível nome na disputa pela Presidência da República.
"Agora eu acabei. O outro governador já assumiu, o Mateus (Simões, PSD). Estou indo para presidente agora. Queremos mudar o Brasil", disse Zema, em vídeo publicado em rede social, a um funcionário público municipal de Franca, no calçadão da cidade, afirmando que trabalho não falta no Brasil. "Trabalho tem para quem quer."
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