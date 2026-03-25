Uma simulação de emergência realizada na Usina Luiz Carlos Barreto de Carvalho, no Estreito, em Pedregulho, acabou gerando desinformação e pânico entre moradores da região nesta quarta-feira, 25. Durante a ação, que fazia parte de um treinamento preventivo, mensagens falsas começaram a circular alertando para uma suposta catástrofe envolvendo barragens.

De acordo com relatos, moradores avistaram duas viaturas, na Vila do Estreito, durante o exercício e aproveitaram para divulgar áudios e mensagens alarmistas em grupos de WhatsApp. O conteúdo sugeria risco iminente de rompimento de barragens, o que não era verdade.

A simulação aconteceu no distrito do Estreito, em Pedregulho, e faz parte de protocolos de segurança para situações de emergência. Apesar de ser uma ação controlada, um eventual acidente real poderia, sim, causar impactos graves na região, como alagamentos em áreas próximas, incluindo o próprio distrito do Estreito, a região conhecida como Chora Nenê e até mesmo a cidade de Rifaina, devido à proximidade entre as usinas.