O Sesi Franca já sabe onde disputará as finais da BCLA (Basketball Champions Américas) de 2025/26. A FIBA divulgou nesta quarta-feira, 25, que o Final Four será em Buenos Aires, na Argentina, nos dias 17 e 18 de abril, com as partidas no ginásio do Obras Sanitárias.
O time de Franca enfrentará o Nacional, do Uruguai, enquanto o Flamengo pegará o Boca Juniors, da Argentina. No dia seguinte, os vencedores disputarão o título da competição. O vencedor ganhará o direito de disputar a Copa Intercontinental da FIBA. Os horários ainda não foram divulgados.
Brasil e Uruguai postulavam a sede da competição, mas as finais da edição passada foram disputadas no Rio de Janeiro. Já o ginásio Antel Arena, de Montevidéu, não estará disponível.
O técnico Helinho Garcia disse que o Sesi Franca está numa crescente, lutando pela liderança do NBB (Novo Basquete Brasil) e quer chegar à final da BCLA preparado para buscar o título. Para isso, o clube prioriza a recuperação e a manutenção física dos atletas, como o pivô Felício, com um entorse no tornozelo, e Zu Júnior, com uma lesão no dedão do pé. O ala/armador Georginho também foi retirado do Jogo das Estrelas por causa de um controle de carga. O Jogo das Estrelas será neste sábado, 28, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
Pelo NBB (Novo Basquete Brasil), o Sesi Franca volta à quadra somente dia 1º de abril, contra o São José, em São José dos Campos.
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