O Sesi Franca já sabe onde disputará as finais da BCLA (Basketball Champions Américas) de 2025/26. A FIBA divulgou nesta quarta-feira, 25, que o Final Four será em Buenos Aires, na Argentina, nos dias 17 e 18 de abril, com as partidas no ginásio do Obras Sanitárias.

O time de Franca enfrentará o Nacional, do Uruguai, enquanto o Flamengo pegará o Boca Juniors, da Argentina. No dia seguinte, os vencedores disputarão o título da competição. O vencedor ganhará o direito de disputar a Copa Intercontinental da FIBA. Os horários ainda não foram divulgados.

Brasil e Uruguai postulavam a sede da competição, mas as finais da edição passada foram disputadas no Rio de Janeiro. Já o ginásio Antel Arena, de Montevidéu, não estará disponível.