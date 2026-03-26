O aumento no preço do ovo foi o principal destaque da cesta básica do paulista em fevereiro. Levantamento da Fundação Procon-SP, em convênio com o Dieese, aponta que o produto teve alta de 9,21% no mês, passando de R$ 9,56 para R$ 10,44 a dúzia, no Estado de São Paulo.

O avanço contribuiu para a elevação de 0,31% no custo total da cesta básica, que subiu de R$ 1.277,11 em janeiro para R$ 1.281,04 no fim de fevereiro.

Segundo o Procon, o aumento no preço dos ovos está ligado ao crescimento das exportações brasileiras e ao aquecimento da demanda interna. No acumulado do ano, o item já registra alta de 3,98%.