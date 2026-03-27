Um poste em risco de queda está tirando o sono de moradores da rua Anália Maria Pedrosa, 1.120, no bairro Atlanta Park, zona sul de Franca. O problema foi registrado na última sexta-feira, 20, quando a estrutura foi colocada, mas o entorno permaneceu aberto.

De acordo com as imagens e vídeos enviadas à reportagem, a base do poste está exposta, sem o devido fechamento ou acabamento, deixando o local vulnerável, segundo moradores do bairro. A situação preocupa a vizinhança, que teme tanto quedas quanto possíveis incidentes com pedestres e veículos que circulam pela via.