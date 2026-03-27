Um poste em risco de queda está tirando o sono de moradores da rua Anália Maria Pedrosa, 1.120, no bairro Atlanta Park, zona sul de Franca. O problema foi registrado na última sexta-feira, 20, quando a estrutura foi colocada, mas o entorno permaneceu aberto.
De acordo com as imagens e vídeos enviadas à reportagem, a base do poste está exposta, sem o devido fechamento ou acabamento, deixando o local vulnerável, segundo moradores do bairro. A situação preocupa a vizinhança, que teme tanto quedas quanto possíveis incidentes com pedestres e veículos que circulam pela via.
“Eu fiquei preocupada quando vi que deixaram o buraco aberto em volta do poste. Aqui passam crianças, idosos, e à noite o risco é ainda maior. Do jeito que está, parece que pode ceder a qualquer momento. A gente espera que resolvam logo antes que aconteça algo mais grave”, afirmou Maria Augusta Silva, aposentada e moradora da região.
Em nota, a CPFL Paulista informou que irá enviar uma equipe ao local para verificar as condições da estrutura e executar os reparos necessários. Mas até esta sexta-feira, 27, o problema persiste.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
Pacato Cidadão 7 horas atrásEntão... Como se chama isso de \"instalação\"? Afinal, o serviço não foi concluido. A população poderia balançar o poste até cair para que a instalação seja concluida.