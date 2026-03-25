Aline Ferrari, de 24 anos, venceu a disputa pelo título no evento 100% feminino de muay thai realizado no último domingo, 22, em Carmo do Rio Claro (MG). A atleta enfrentou uma adversária da cidade de Passos (MG) e garantiu o cinturão após preparação intensa e trajetória marcada por superação pessoal.

O evento, denominado “DFL Valquírias”, reuniu 10 lutas exclusivamente femininas, destacando o crescimento da participação das mulheres no esporte. Aline representou Franca na competição e saiu campeã em uma das principais disputas da noite.

Moradora do Jardim Tropical, zona norte da cidade, Aline iniciou no muay thai há cerca de dois anos e meio, com o objetivo de emagrecer. Segundo ela, a prática esportiva foi além da meta inicial e se transformou em um projeto de vida.