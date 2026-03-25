Aline Ferrari, de 24 anos, venceu a disputa pelo título no evento 100% feminino de muay thai realizado no último domingo, 22, em Carmo do Rio Claro (MG). A atleta enfrentou uma adversária da cidade de Passos (MG) e garantiu o cinturão após preparação intensa e trajetória marcada por superação pessoal.
O evento, denominado “DFL Valquírias”, reuniu 10 lutas exclusivamente femininas, destacando o crescimento da participação das mulheres no esporte. Aline representou Franca na competição e saiu campeã em uma das principais disputas da noite.
Moradora do Jardim Tropical, zona norte da cidade, Aline iniciou no muay thai há cerca de dois anos e meio, com o objetivo de emagrecer. Segundo ela, a prática esportiva foi além da meta inicial e se transformou em um projeto de vida.
“Eu comecei para perder peso, pois estava acima. Com o tempo, peguei gosto pelo esporte e decidi me dedicar mais. Veio então a vontade de subir no ringue”, contou.
Desde que começou a treinar, a atleta eliminou 25 quilos, resultado que atribui à disciplina e constância nos treinos. A estreia em competições aconteceu em novembro do ano passado, durante o evento “Sou Fight Music”, realizado em Franca, onde conquistou sua primeira vitória.
A experiência foi determinante para a decisão de seguir competindo. “Foi ali que eu vi que era isso que queria fazer”, afirmou.
A conquista do cinturão no DFL Valquírias, segundo Aline, representa mais do que uma vitória esportiva. “Foi algo muito especial. A vitória é resultado de toda disciplina que tive para chegar até aqui. A maior luta foi contra minhas inseguranças e meus medos”, destacou.
Além de atleta, Aline é estudante de Educação Física e atua como estagiária na área de musculação, conciliando a rotina profissional com os treinos.
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