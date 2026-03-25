O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) concluiu nesta quarta-feira, 26, um curso inédito de Personal Organizer em Franca, voltado à capacitação profissional e geração de renda. A formação reuniu 17 participantes e foi oferecida gratuitamente por meio do Programa Caminho para o Emprego, iniciativa da Prefeitura.

As aulas tiveram início no dia 3 deste mês, com encontros três vezes por semana, sempre no período noturno, das 18h às 22h. O curso foi realizado em um espaço cedido pela Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, parceira do Fussol, localizada na Vila Chico Júlio.



De acordo com a monitora Mari Idalgo, a proposta da capacitação é ensinar técnicas que proporcionem mais leveza, praticidade e harmonia aos ambientes, seja em residências, locais de trabalho ou outros espaços. O conteúdo abordou desde conceitos básicos até práticas aplicáveis no dia a dia da organização profissional.

