O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) concluiu nesta quarta-feira, 26, um curso inédito de Personal Organizer em Franca, voltado à capacitação profissional e geração de renda. A formação reuniu 17 participantes e foi oferecida gratuitamente por meio do Programa Caminho para o Emprego, iniciativa da Prefeitura.
As aulas tiveram início no dia 3 deste mês, com encontros três vezes por semana, sempre no período noturno, das 18h às 22h. O curso foi realizado em um espaço cedido pela Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, parceira do Fussol, localizada na Vila Chico Júlio.
De acordo com a monitora Mari Idalgo, a proposta da capacitação é ensinar técnicas que proporcionem mais leveza, praticidade e harmonia aos ambientes, seja em residências, locais de trabalho ou outros espaços. O conteúdo abordou desde conceitos básicos até práticas aplicáveis no dia a dia da organização profissional.
Entre os alunos, a avaliação é positiva. Gilza Morais destacou a importância do aprendizado. “É gratificante aprender algo novo e conhecimento ninguém tira da gente”, afirmou, ressaltando que pretende participar de outras formações.
Cristina Oliveira também comemorou a oportunidade. Segundo ela, cursos desse tipo eram encontrados apenas em outras cidades. “Quando vi as inscrições no site, garanti minha vaga na hora”, disse.
A diarista Gilda Maria Lopes, moradora do Jardim Luiza 2, classificou a experiência como enriquecedora. Ela destacou as orientações práticas repassadas durante as aulas, que podem ser aplicadas tanto no trabalho quanto em casa.
Já Jéssica Dias dos Santos afirmou que o curso mudou sua percepção sobre organização. “Eu achava que sabia organizar, mas era só arrumação. Agora vejo a diferença e quero atuar na área para aumentar minha renda”, relatou, definindo a formação como um divisor de águas.
Os cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura, por meio do Fussol e do Programa Caminho para o Emprego, são gratuitos e disponibilizados regularmente. Os interessados podem acompanhar as opções e se inscrever pelo site oficial do programa.
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