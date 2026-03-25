O ciclista francano Carlos Barbosa está no Chile para disputar o Campeonato Mundial de Mountain Bike, marcado para o próximo sábado, 28, na Estação Nevados de Chillán, a cerca de 500 quilômetros da capital Santiago.

O atleta é apoiado pela Secretaria de Esporte e Cultura da cidade e embarcou no último fim de semana para sua quinta participação em campeonatos mundiais.

"A arena já está toda montada, uma arena maravilhosa. Uma estrutura fantástica aqui. Já tive meu primeiro contato com a pista. Uma pista extremamente técnica, pesada, muita trilha. Vamos seguir os treinos pela semana e conto com a torcida de todos vocês", disse o ciclista