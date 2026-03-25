26 de março de 2026
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NA TORCIDA

Ciclista de Franca disputa Mundial de Mountain Bike no Chile

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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O francano Carlos Barbosa em competição de Mountain Bike
O francano Carlos Barbosa em competição de Mountain Bike

O ciclista francano Carlos Barbosa está no Chile para disputar o Campeonato Mundial de Mountain Bike, marcado para o próximo sábado, 28, na Estação Nevados de Chillán, a cerca de 500 quilômetros da capital Santiago.

O atleta é apoiado pela Secretaria de Esporte e Cultura da cidade e embarcou no último fim de semana para sua quinta participação em campeonatos mundiais.

"A arena já está toda montada, uma arena maravilhosa. Uma estrutura fantástica aqui. Já tive meu primeiro contato com a pista. Uma pista extremamente técnica, pesada, muita trilha. Vamos seguir os treinos pela semana e conto com a torcida de todos vocês", disse o ciclista

Carlos compete na modalidade MTB XCO, na categoria Master D1, que reúne provas em trilhas com terrenos acidentados e íngremes, exigindo alto nível de preparo físico, além de técnica e concentração.

O ciclista acumula medalhas importantes na carreira, como a prata em campeonato Pan-Americano, além de títulos brasileiros e conquistas em competições como a Copa Internacional e o Internacional MTB Séries.

No Mundial no Chile, a expectativa é de disputa acirrada, com a participação de cerca de 100 atletas de diversos países.

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