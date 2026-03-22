22 de março de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Operação “Louvor” prende dupla por tráfico na região

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação PC
Operação policial prende dois homens por tráfico de drogas
Operação policial prende dois homens por tráfico de drogas

Uma ação das forças de segurança resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, na manhã de sexta-feira, 20, durante a Operação “Louvor”. A ação foi realizada de forma integrada pelas polícias Civil e Militar nas cidades de São Joaquim da Barra e Orlândia, no interior paulista, com foco no combate ao crime organizado na região.

De acordo com as equipes envolvidas, as prisões ocorreram após uma série de diligências e levantamentos que levaram até os suspeitos. Durante a operação, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, além de diversos itens que reforçam a suspeita de atuação no tráfico.

Entre os materiais recolhidos estão dois simulacros de arma de fogo, projéteis, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e um caderno com anotações que indicariam a contabilidade do tráfico. Também foram encontrados objetos utilizados na preparação dos entorpecentes e um rádio comunicador, que possivelmente era usado para facilitar a comunicação entre os envolvidos.

Após a prisão, os dois homens foram encaminhados à cadeia pública de São Joaquim da Barra, onde permanecem detidos e à disposição da Justiça.

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