Uma ação das forças de segurança resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, na manhã de sexta-feira, 20, durante a Operação “Louvor”. A ação foi realizada de forma integrada pelas polícias Civil e Militar nas cidades de São Joaquim da Barra e Orlândia, no interior paulista, com foco no combate ao crime organizado na região.

De acordo com as equipes envolvidas, as prisões ocorreram após uma série de diligências e levantamentos que levaram até os suspeitos. Durante a operação, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, além de diversos itens que reforçam a suspeita de atuação no tráfico.

Entre os materiais recolhidos estão dois simulacros de arma de fogo, projéteis, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e um caderno com anotações que indicariam a contabilidade do tráfico. Também foram encontrados objetos utilizados na preparação dos entorpecentes e um rádio comunicador, que possivelmente era usado para facilitar a comunicação entre os envolvidos.