21 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
PERDEU O CONTROLE

Carro sobe em calçada e bate em bar na madrugada em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Carro flagrado por testemunha, em cima da calçada, após bater contra muro
Mais um acidente envolvendo carro e estrutura foi registrado na madrugada deste sábado, 21, em Franca. Desta vez, o caso aconteceu na Avenida dos Sapateiros, onde um veículo subiu na calçada e colidiu contra a fachada de um bar.

Uma testemunha que passou pelo local logo após o ocorrido registrou, com o celular, o estado em que o carro ficou após a batida. O impacto foi contra o Bar The Spot, estabelecimento conhecido na avenida.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o condutor teria perdido o controle da direção, o que fez com que o veículo invadisse a calçada antes de atingir o imóvel.

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

