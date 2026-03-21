Mais um acidente envolvendo carro e estrutura foi registrado na madrugada deste sábado, 21, em Franca. Desta vez, o caso aconteceu na Avenida dos Sapateiros, onde um veículo subiu na calçada e colidiu contra a fachada de um bar.
Uma testemunha que passou pelo local logo após o ocorrido registrou, com o celular, o estado em que o carro ficou após a batida. O impacto foi contra o Bar The Spot, estabelecimento conhecido na avenida.
Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o condutor teria perdido o controle da direção, o que fez com que o veículo invadisse a calçada antes de atingir o imóvel.
Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.