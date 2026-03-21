A Associação Atlética Francana foi derrotada por 2 a 0 pelo Marília Atlético Clube na tarde deste sábado, 21, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em confronto válido pela última rodada da Série A3 do Campeonato Paulista Série A3. Mesmo com o resultado negativo, o time de Franca garantiu sua permanência na divisão.
A partida foi marcada por muita disputa física e poucas chances claras. O primeiro cartão amarelo saiu apenas aos 15 minutos do segundo tempo, refletindo o jogo truncado, com forte marcação e dificuldades de criação, principalmente por parte da Francana.
Sem conseguir produzir ofensivamente na primeira etapa, a equipe visitante só conseguiu finalizar ao gol já no segundo tempo. A primeira tentativa veio aos 16 minutos, com o capitão Marquinhos Bento, mas o chute saiu sem direção. Pouco antes, Joanderson havia entrado e deu novo ritmo ao time, sendo um dos poucos pontos positivos na busca por reação.
Apesar da melhora pontual, o Marília foi mais eficiente. O destaque da partida foi o atacante Lucas Lima, camisa 9, que marcou os dois gols do jogo. No primeiro, aproveitou jogada construída pelo lado direito e finalizou com precisão. No segundo, apareceu bem posicionado para marcar de cabeça após cruzamento, novamente explorando falhas defensivas da Feiticeira pelo mesmo setor.
Com dificuldades no posicionamento e pouca criatividade no ataque, a Francana não conseguiu ameaçar com consistência a defesa adversária, que se manteve sólida ao longo dos 90 minutos.
Mesmo com a derrota, a Francana permanece na série A3. A equipe termina no 15º lugar, com 10 pontos, e foi beneficiada por resultados paralelos: o Itapirense e o Desportivo Brasil também foram derrotados na rodada.
A definição fica para a última rodada, quando a Francana terá a missão de confirmar sua permanência na Série A3 e encerrar a competição sem sustos.
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