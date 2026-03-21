A Associação Atlética Francana foi derrotada por 2 a 0 pelo Marília Atlético Clube na tarde deste sábado, 21, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em confronto válido pela última rodada da Série A3 do Campeonato Paulista Série A3. Mesmo com o resultado negativo, o time de Franca garantiu sua permanência na divisão.

A partida foi marcada por muita disputa física e poucas chances claras. O primeiro cartão amarelo saiu apenas aos 15 minutos do segundo tempo, refletindo o jogo truncado, com forte marcação e dificuldades de criação, principalmente por parte da Francana.

Sem conseguir produzir ofensivamente na primeira etapa, a equipe visitante só conseguiu finalizar ao gol já no segundo tempo. A primeira tentativa veio aos 16 minutos, com o capitão Marquinhos Bento, mas o chute saiu sem direção. Pouco antes, Joanderson havia entrado e deu novo ritmo ao time, sendo um dos poucos pontos positivos na busca por reação.