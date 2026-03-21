21 de março de 2026
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TUTORA PEDE AJUDA

Cachorro picado por cascavel luta pela vida em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 2 min
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Baruk encontra-se internado em estado delicado na clinica veterinária de Franca
Baruk encontra-se internado em estado delicado na clinica veterinária de Franca

Um cachorro de grande porte luta pela vida após ser picado por uma cobra cascavel em um condomínio de chácaras na Rodovia Cândido Portinari, em Franca. O caso aconteceu na noite de sábado, 14, e o animal segue internado em estado delicado, sem previsão de alta.

Baruk está internado em uma clínica veterinária, inconsciente e com a parte neurológica afetada. Apesar da gravidade do quadro, ele segue vivo e em tratamento intensivo.

A tutora, Samantha Garcia, mora na Chácara Morada dos Sonhos e contou como encontrou o cachorro ao chegar em casa. “Cheguei em casa e vi o Baruk deitado, com os olhos esbugalhados. Peguei ele e corri para um veterinário. Chegamos lá e não vimos sinal de picada, mas ele não respondia, então precisou ficar internado”, relatou.

Sem entender o que havia acontecido, ela retornou para a chácara e percebeu que algo ainda estava errado.

Cobra foi encontrada no local

Ao chegar novamente na propriedade, Samantha notou que sua outra cachorra, uma husky, estava muito agitada e latindo sem parar. “Quando cheguei, ela estava latindo muito. Fui ver o que era, até fiquei com medo de ser alguém. Peguei uma lanterna e, quando olhei atrás de uma árvore, vi a cobra, uma cascavel”, contou.

A serpente estava enrolada e com o chocalho ativo, próxima ao outro animal. Desesperada, Samantha retirou a cachorra do local e acionou o Corpo de Bombeiros. “Eles retiraram a cobra e me pediram para tomar cuidado, porque essas cobras andam em dupla”, disse.

Após relatar o ocorrido à equipe veterinária, os profissionais realizaram uma nova avaliação em Baruk e conseguiram identificar o local da picada, que estava no nariz do animal.

O envenenamento por cascavel pode causar efeitos graves, especialmente neurológicos, o que explica o estado crítico do cachorro.

Baruk continua internado e ainda não pode ser liberado. A tutora chegou a solicitar à clínica a possibilidade de levá-lo para casa, devido aos altos custos da internação, mas o estado de saúde ainda exige cuidados intensivos. “Estou me desdobrando, fazendo o impossível para conseguir salvar ele, mas eu já não tenho de onde tirar”, desabafou.

Diante da situação, Samantha criou uma vaquinha online e pede ajuda para custear o tratamento do animal. Link da vaquinha. 

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