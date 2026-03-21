Um cachorro de grande porte luta pela vida após ser picado por uma cobra cascavel em um condomínio de chácaras na Rodovia Cândido Portinari, em Franca. O caso aconteceu na noite de sábado, 14, e o animal segue internado em estado delicado, sem previsão de alta.
Baruk está internado em uma clínica veterinária, inconsciente e com a parte neurológica afetada. Apesar da gravidade do quadro, ele segue vivo e em tratamento intensivo.
A tutora, Samantha Garcia, mora na Chácara Morada dos Sonhos e contou como encontrou o cachorro ao chegar em casa. “Cheguei em casa e vi o Baruk deitado, com os olhos esbugalhados. Peguei ele e corri para um veterinário. Chegamos lá e não vimos sinal de picada, mas ele não respondia, então precisou ficar internado”, relatou.
Sem entender o que havia acontecido, ela retornou para a chácara e percebeu que algo ainda estava errado.
Cobra foi encontrada no local
Ao chegar novamente na propriedade, Samantha notou que sua outra cachorra, uma husky, estava muito agitada e latindo sem parar. “Quando cheguei, ela estava latindo muito. Fui ver o que era, até fiquei com medo de ser alguém. Peguei uma lanterna e, quando olhei atrás de uma árvore, vi a cobra, uma cascavel”, contou.
A serpente estava enrolada e com o chocalho ativo, próxima ao outro animal. Desesperada, Samantha retirou a cachorra do local e acionou o Corpo de Bombeiros. “Eles retiraram a cobra e me pediram para tomar cuidado, porque essas cobras andam em dupla”, disse.
Após relatar o ocorrido à equipe veterinária, os profissionais realizaram uma nova avaliação em Baruk e conseguiram identificar o local da picada, que estava no nariz do animal.
O envenenamento por cascavel pode causar efeitos graves, especialmente neurológicos, o que explica o estado crítico do cachorro.
Baruk continua internado e ainda não pode ser liberado. A tutora chegou a solicitar à clínica a possibilidade de levá-lo para casa, devido aos altos custos da internação, mas o estado de saúde ainda exige cuidados intensivos. “Estou me desdobrando, fazendo o impossível para conseguir salvar ele, mas eu já não tenho de onde tirar”, desabafou.
Diante da situação, Samantha criou uma vaquinha online e pede ajuda para custear o tratamento do animal. Link da vaquinha.
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