Um cachorro de grande porte luta pela vida após ser picado por uma cobra cascavel em um condomínio de chácaras na Rodovia Cândido Portinari, em Franca. O caso aconteceu na noite de sábado, 14, e o animal segue internado em estado delicado, sem previsão de alta.

Baruk está internado em uma clínica veterinária, inconsciente e com a parte neurológica afetada. Apesar da gravidade do quadro, ele segue vivo e em tratamento intensivo.

A tutora, Samantha Garcia, mora na Chácara Morada dos Sonhos e contou como encontrou o cachorro ao chegar em casa. “Cheguei em casa e vi o Baruk deitado, com os olhos esbugalhados. Peguei ele e corri para um veterinário. Chegamos lá e não vimos sinal de picada, mas ele não respondia, então precisou ficar internado”, relatou.