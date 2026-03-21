A despedida de Carlos Aparecido Alves, de 63 anos, acontece neste sábado, 21, em Velório São Vicente de Paulo, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Jardim das Oliveiras. Ele não resistiu aos ferimentos após um grave acidente de trabalho registrado na tarde de sexta-feira, 20, em Franca.
Carlos chegou a ser socorrido por equipes do Samu e encaminhado à Santa Casa de Franca, mas morreu após dar entrada na unidade. O quadro era considerado crítico, com traumatismo craniano grave e múltiplas lesões.
O acidente ocorreu em um condomínio de chácaras localizado nas proximidades da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci. De acordo com as informações apuradas, a vítima realizava reparos no telhado de uma residência quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma escada de aproximadamente dois metros e meio, batendo a cabeça com força no chão.
As circunstâncias exatas da queda ainda serão investigadas.
