Veja o obituário desta sábado, 21, em Franca:
Nome: José Reinaldo da Silva
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Acácio Peres Junior
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Rosa Alandimda Silva
- Idade: 77 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 9
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Alexandre Alves Bento
- Idade: 39 anos
- Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 10h
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