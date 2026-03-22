O Sesi Franca Basquete não tomou conhecimento do Fortaleza Basquete Cearense e venceu com autoridade neste domingo, 22, por 116 a 71, no Ginásio Pedrocão, em partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

O grande destaque da partida foi Lucas Dias, cestinha do confronto com 25 pontos e ainda responsável por nove rebotes. A atuação coletiva também chamou atenção, com o time francano superior em todos os fundamentos ao longo dos 40 minutos.

Desde os primeiros instantes, o Franca impôs um ritmo intenso. Em apenas três minutos, já vencia por 12 a 2. Com transições rápidas e aproveitando erros do adversário, abriu larga vantagem e fechou o primeiro quarto em 34 a 16.