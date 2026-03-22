O Sesi Franca Basquete não tomou conhecimento do Fortaleza Basquete Cearense e venceu com autoridade neste domingo, 22, por 116 a 71, no Ginásio Pedrocão, em partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB).
O grande destaque da partida foi Lucas Dias, cestinha do confronto com 25 pontos e ainda responsável por nove rebotes. A atuação coletiva também chamou atenção, com o time francano superior em todos os fundamentos ao longo dos 40 minutos.
Desde os primeiros instantes, o Franca impôs um ritmo intenso. Em apenas três minutos, já vencia por 12 a 2. Com transições rápidas e aproveitando erros do adversário, abriu larga vantagem e fechou o primeiro quarto em 34 a 16.
No segundo período, a equipe manteve o domínio, especialmente nos contra-ataques. A diferença ultrapassou os 20 pontos rapidamente, chegando a 50 a 25, antes de ir para o intervalo com confortável vantagem de 60 a 31.
Após o intervalo, o Fortaleza até esboçou reação, mas sem conseguir reduzir significativamente a diferença. Com cinco minutos do terceiro quarto, o placar já marcava 72 a 43. Embalado por boas jogadas de David Jackson, o Franca voltou a ampliar e encerrou o período vencendo por 82 a 43.
No último quarto, o técnico Helinho Garcia aproveitou para rodar o elenco e dar minutos a jovens como Kelwin Silva, de 18 anos, e Nicolini, de 19. Mesmo com as mudanças, o ritmo seguiu forte: o time marcou 33 pontos no período final e confirmou a vitória elástica.
Em alguns momentos do jogo, a equipe francana chegou a ter o dobro de pontos do adversário, evidenciando o amplo domínio na partida.
Com o resultado, o Franca sobe para a segunda colocação do NBB, com 80,8% de aproveitamento. Já o Fortaleza permanece em situação delicada, na 18ª posição, com apenas 17,6%, ainda ameaçado de rebaixamento.
O Franca volta à quadra já nesta terça-feira, 24, às 20h, fora de casa, contra o Corinthians Basquete. O Fortaleza, por sua vez, só joga novamente no dia 4 de abril, quando enfrenta o União Corinthians, em casa.
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