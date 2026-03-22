Um acidente entre um carro e uma moto deixou um casal ferido na madrugada deste domingo, 22, na Avenida São Vicente, nas proximidades do Polo Clube, em Franca.
Segundo relato de testemunha, a colisão aconteceu quando uma mulher, que dirigia um Mitsubishi Lancer prata, saía de uma festa no local e acessou a via.
No momento, um motociclista que pilotava uma Yamaha R3 Monster seguia pela avenida, no sentido Polo Clube. Ainda conforme a testemunha, a motorista teria entrado na via sem perceber a aproximação da moto.
Ao notar o carro, o motociclista tentou desviar, mas acabou atingindo a lateral do veículo. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção, foi arremessado para o canteiro central e caiu.
Na garupa estava a namorada do condutor, que também ficou ferida.
O motociclista sofreu diversas escoriações e uma lesão mais grave no joelho. Já a passageira teve ferimentos pelo corpo. Ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico.
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