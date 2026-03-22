Um acidente entre um carro e uma moto deixou um casal ferido na madrugada deste domingo, 22, na Avenida São Vicente, nas proximidades do Polo Clube, em Franca.

Segundo relato de testemunha, a colisão aconteceu quando uma mulher, que dirigia um Mitsubishi Lancer prata, saía de uma festa no local e acessou a via.

No momento, um motociclista que pilotava uma Yamaha R3 Monster seguia pela avenida, no sentido Polo Clube. Ainda conforme a testemunha, a motorista teria entrado na via sem perceber a aproximação da moto.