Foi identificado como João Victor Arantes Avelino Ribeiro do Nascimento, de 33 anos, o motorista que morreu no grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira, 20, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre Franca e São José da Bela Vista.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima era da região de São José do Rio Preto e morava na cidade de Bady Bassitt (SP).

O acidente aconteceu no quilômetro 47, em Franca, e envolveu um carro e um caminhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando a batida frontal.