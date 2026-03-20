20 de março de 2026
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IDENTIFICADO

Vítima fatal de acidente na Fábio Talarico tinha 33 anos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Local do acidente na rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre Franca e São José da Bela Vista
Local do acidente na rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre Franca e São José da Bela Vista

Foi identificado como João Victor Arantes Avelino Ribeiro do Nascimento, de 33 anos, o motorista que morreu no grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira, 20, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre Franca e São José da Bela Vista.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima era da região de São José do Rio Preto e morava na cidade de Bady Bassitt (SP).

O acidente aconteceu no quilômetro 47, em Franca, e envolveu um carro e um caminhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando a batida frontal.

Com o impacto, o carro ficou completamente destruído, e João Victor morreu ainda no local.

No caminhão, o caminhoneiro e um passageiro sofreram ferimentos leves. O passageiro chegou a ser arremessado com a força da colisão. Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu e levados para um hospital em Franca.

A rodovia segue parcialmente interditada, e o trânsito no local é lento por conta do atendimento da ocorrência e dos trabalhos da Polícia Militar Rodoviária.

O corpo de João Victor foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca e deverá ser liberado nas próximas horas para a funerária responsável pelo sepultamento.

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