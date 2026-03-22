Uma tentativa de assalto terminou em luta corporal e perseguição na tarde de quinta-feira, no bairro Cohab, em Passos (MG). O portal GCN/Sampi, teve acesso às imagens neste domingo, 22.

O caso aconteceu em frente a um depósito de gás, na avenida Antônio Adão da Silva. Um motoboy havia acabado de sair do local com alguns documentos e se dirigia à moto, estacionada na rua.

Enquanto organizava os papéis dentro da mochila, ainda em pé ao lado do veículo, ele foi surpreendido por um criminoso que se aproximou rapidamente, simulando estar armado ao colocar a mão sob a roupa.