Uma tentativa de assalto terminou em luta corporal e perseguição na tarde de quinta-feira, no bairro Cohab, em Passos (MG). O portal GCN/Sampi, teve acesso às imagens neste domingo, 22.
O caso aconteceu em frente a um depósito de gás, na avenida Antônio Adão da Silva. Um motoboy havia acabado de sair do local com alguns documentos e se dirigia à moto, estacionada na rua.
Enquanto organizava os papéis dentro da mochila, ainda em pé ao lado do veículo, ele foi surpreendido por um criminoso que se aproximou rapidamente, simulando estar armado ao colocar a mão sob a roupa.
Em poucos segundos, o suspeito enfiou a mão no bolso da vítima e arrancou o celular. O motoboy ainda tentou reagir verbalmente, mas foi empurrado e chutado pelo assaltante.
Na sequência, o criminoso voltou em direção à moto, possivelmente tentando levar também a mochila que estava pendurada no guidão.
Foi nesse momento que a situação mudou.
O motoboy partiu para cima do suspeito, desferiu um chute e entrou em luta corporal. Surpreendido, o criminoso recuou e saiu correndo. A vítima ainda tentou persegui-lo pela rua, mas o homem conseguiu fugir.
Apesar da fuga, toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens agora estão sendo analisadas pela polícia, que investiga o caso e tenta identificar o autor do crime
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.