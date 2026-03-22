Gerar emprego, ampliar renda e abrir caminhos para quem quer crescer. Esse tem sido o eixo das políticas de desenvolvimento econômico em Franca, que vêm ganhando forma em iniciativas capazes de impactar para muito melhor o dia a dia da população.

É nesse contexto que a Prefeitura lançou o Investe Franca, programa criado para atrair novas empresas para se instalar na cidade e também estimular a expansão de negócios que já operam aqui. A proposta é tornar o ambiente mais acessível para quem investe e, como consequência, ampliar a oferta de trabalho e movimentar a economia local.

O programa reúne, de forma organizada, incentivos fiscais e medidas de simplificação que reduzem custos e prazos para implantação ou ampliação de empreendimentos. Entre os benefícios estão a isenção de IPTU para imóveis utilizados pelas empresas, redução do ISS para 2%, isenção de ITBI na aquisição de imóveis, além de incentivos relacionados à construção civil e dispensa de taxas municipais, como aprovação de projetos e alvarás.



Programa Investe Franca possui uma série de benefícios a empresas/ IA

Os incentivos são concedidos por prazo determinado e vinculados a critérios objetivos, como volume de investimento, geração de empregos e impacto econômico. O modelo busca garantir previsibilidade para quem investe e, ao mesmo tempo, assegurar que esse movimento se traduza em oportunidades concretas para a população: mais empregos, melhores salários, mas geração de renda e desenvolvimento.

Empresas interessadas em participar devem apresentar seus projetos junto à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. Para isso, a Sala do Empreendedor atua como principal ponto de apoio, oferecendo orientação presencial e online, esclarecendo dúvidas e auxiliando no encaminhamento das propostas. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, também pelo WhatsApp (16) 3711-9830 e pelo e-mail investefranca@franca.sp.gov.br, facilitando o acesso às informações e ao processo.

Oportunidades que chegam ao cotidiano

Quando o ambiente de negócios se fortalece, os reflexos aparecem na rotina da cidade. A instalação de empresas e a ampliação de atividades produtivas aumentam a oferta de vagas, estimulam o comércio e fazem a renda circular.

Para conectar essas oportunidades às pessoas, o Emprega Franca atua aproximando trabalhadores das vagas disponíveis, facilitando o acesso ao mercado de trabalho.



Instalação de empresas na cidade fortalece geração de empregos e movimenta economia/IA

Esse movimento é reforçado pelo Caminho para o Emprego, que investe na qualificação profissional. Nos últimos cinco anos, mais de 7 mil pessoas participaram dos cursos oferecidos, voltados às demandas reais do mercado e articulados, em grande parte, pelo Fussol.

A combinação entre qualificação e acesso ao trabalho fortalece a autonomia da população e amplia as possibilidades de geração de renda.



Empreender também é oportunidade

Além do emprego formal, o empreendedorismo vem sendo fortalecido como alternativa concreta para quem busca independência financeira ou novas fontes de renda.

Com o Bora Crescer, o município oferece suporte para quem deseja se formalizar ou desenvolver sua atividade. A Sala do Empreendedor concentra esse atendimento, orientando desde a abertura do CNPJ até a regularização de profissionais autônomos.

Para atividades de baixo risco, o processo pode ser concluído de forma simplificada, permitindo que novos negócios iniciem suas atividades com mais agilidade.

O acesso ao crédito também foi ampliado. Por meio do Banco do Povo, estão disponíveis linhas com taxas a partir de 0,35% ao mês, além de condições diferenciadas para mulheres empreendedoras, como prazo de carência. Desde 2021, cerca de R$ 14 milhões foram liberados para apoiar negócios locais.



Bases sólidas e visão de futuro

As ações são sustentadas por indicadores que refletem o momento da cidade. Franca foi apontada como a segunda melhor cidade do Brasil para se viver, em estudo divulgado pela revista “Veja, e figura entre os municípios com alto desenvolvimento no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de 2025.

O município também recebeu o selo de Cidade Inteligente, reconhecimento ligado ao uso de tecnologia e soluções urbanas mais eficientes.

Na área de gestão pública, Franca conquistou reconhecimento nacional em eficiência fiscal pela Secretaria do Tesouro Nacional, resultado de medidas voltadas à inovação administrativa e equilíbrio das contas públicas.

O planejamento de longo prazo inclui ainda o fortalecimento da vocação tecnológica. A cidade passou a integrar a Rede Paulista de Centros de Inovação, passo inicial para a criação de um centro voltado à formação de mão de obra qualificada e à geração de empregos com maior valor agregado, além de iniciativas como o ambiente regulatório experimental.

O resultado é a construção de um ciclo contínuo: investimento que gera emprego, emprego que gera renda e renda que impulsiona novos negócios — ampliando oportunidades e melhorando ainda mais as condições de vida em Franca.

SERVIÇO

Investe Franca

Atendimento presencial e online

Horário: 08h30 às 16h30

WhatsApp: (16) 3711-9830

investefranca@franca.sp.gov.br