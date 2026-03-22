- Você NÃO é doméstica se: Cozinha marmitas que o patrão vende na rua, limpa o escritório que o patrão tem em casa e usa para o negócio dele, ou cuida de hóspedes em uma pousada que funciona na casa do patrão. Nesses casos, o seu trabalho está gerando lucro para o patrão. E adivinha? Se o seu trabalho gera lucro para o patrão, você não é empregada doméstica, você é uma empregada comum! E isso significa que seus direitos podem ser MAIORES.

Portanto, você é considerada empregada doméstica se trabalha para uma pessoa ou família, em ambiente residencial, por mais de 2 dias na semana, com subordinação (recebe ordens), pessoalidade (é você quem faz o trabalho, não pode mandar outra pessoa no seu lugar) e onerosidade (recebe salário). Se você se encaixa nessa descrição, você é empregada doméstica sim e tem direito a registro em carteira, FGTS, férias, 13º salário e, claro, a todos os benefícios do INSS.

O "lucro" do patrão, nesse caso, não é financeiro direto, mas sim a economia de tempo, a organização do lar, o cuidado com os filhos ou idosos. É um serviço essencial que permite a ele ter mais tempo para o próprio trabalho ou lazer. E por esse serviço, ele tem a obrigação legal de garantir seus direitos, registrando sua carteira e pagando o INSS.